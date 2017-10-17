Yayladan dönerken koyun yüklü kamyon devrildi

Siirt’te yayladan dönen hayvan taşıyan kamyonun devrilmesi sonucun da sürücü yaralanırken, bir çok sayı da koyun da telef oldu. Görgü şahitlerine göre yayladan dönen Abdulkadir Eren, yönetimin de ki 56 Ay 466 plakalı kamyon Siirt-Eruh karayolun da virajı alamayarak yan yattı.

100 tanesi sağ

Kaza da yaralanan sürücü acil servis ambulansı ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon da bulunan 350 koyundan yaklaşık olarak 100 tanesi sağ olarak kurtarıldı. Olay yerine gelen hayvan sahibi Özbey’in yakınları karanlıkta kaybolmaması amacı ile sağ kalan koyunları güvenli bir alana götürdüler.