Yayladan dönerken koyun yüklü kamyon devrildi

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Yayladan dönerken koyun yüklü kamyon devrildi
Yayladan dönerken koyun yüklü kamyon devrildi Harun Güçlü Tarih: 2017-10-17 Saat: 14:50:46
Güncelleme : 2017-10-17 14:50:46Bu içerik 1068 kez okundu.
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Siirt’te yayladan dönen hayvan taşıyan kamyonun devrilmesi sonucun da sürücü yaralanırken, bir çok sayı da koyun da telef oldu. Görgü şahitlerine göre yayladan dönen Abdulkadir Eren, yönetimin de ki 56 Ay 466 plakalı kamyon Siirt-Eruh karayolun da virajı alamayarak yan yattı.

100 tanesi sağ

Kaza da yaralanan sürücü acil servis ambulansı ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon da bulunan 350 koyundan yaklaşık olarak 100 tanesi sağ olarak kurtarıldı. Olay yerine gelen hayvan sahibi  Özbey’in yakınları karanlıkta kaybolmaması amacı ile sağ kalan koyunları güvenli bir alana götürdüler.

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