Çıplak arama sonrası tutuklama

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Çıplak arama sonrası tutuklama
Çıplak arama sonrası tutuklama Harun Güçlü Tarih: 2017-10-16 Saat: 11:16:51
Güncelleme : 2017-10-16 11:16:51Bu içerik 682 kez okundu.
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Muğla da çıplak arama fotoğraflarını basınla paylaşan yedi şahıs tutuklandı. Muğla da ki çıplak arama görüntüleri ile ilgili Meclis araştırması açılması talep edilirken, dün mahkemeye çıkartılan yedi kişi tutuklandı.

Savunmaları isteniyor

Hakimlikte savunmaları istenen V.A, ve E.A, gördükleri işkence ve uygulamalar sebebi ile susma haklarını kullanacaklarını söylediler.

Susma hakları kullandıkları bildirildi

Yapılan haberlere göre avukat G. K., müvekkillerinin gözaltına alındıkları esnada çıplak fotoğraflarının çekilip teşhir edilmelerini protesto etmek için susma hakkını  kullandıklarını bildirdi. Gözaltına alınan yedi kişi örgüt üyesi olmak iddiası ile tutuklandı. 

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