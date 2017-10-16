Çıplak arama sonrası tutuklama

Muğla da çıplak arama fotoğraflarını basınla paylaşan yedi şahıs tutuklandı. Muğla da ki çıplak arama görüntüleri ile ilgili Meclis araştırması açılması talep edilirken, dün mahkemeye çıkartılan yedi kişi tutuklandı.

Savunmaları isteniyor

Hakimlikte savunmaları istenen V.A, ve E.A, gördükleri işkence ve uygulamalar sebebi ile susma haklarını kullanacaklarını söylediler.

Susma hakları kullandıkları bildirildi

Yapılan haberlere göre avukat G. K., müvekkillerinin gözaltına alındıkları esnada çıplak fotoğraflarının çekilip teşhir edilmelerini protesto etmek için susma hakkını kullandıklarını bildirdi. Gözaltına alınan yedi kişi örgüt üyesi olmak iddiası ile tutuklandı.