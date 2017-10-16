6 sanığın getirilmesi kararı

Hürriyet Gazetesi Binasına yönelik olan saldırı ile ilgili olan dava devam etmektedir. Mahkeme, altı tanığın zorla getirilmesine karar verdi.

3 polis memuru tanık oldu

Dava da üç polis memuru tanık olarak dinlendi. Mahkeme de hürriyet gazetesine, 2015 de yapılan saldırı ile ilgili 26 kişinin tutuksuz yargılandığı davanın altıncı duruşması bugün yapıldı.

Duruşma ertelendi

Tutuksuz sanık Kemal Kaakurt, ile şikayetçi Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş., adına Eren Mustafa Şener, katılım da bulundu. Dinlenmeyen altı tanığın da mahkemeye zorla getirilmesine karar alınarak duruşma ertelendi.