Kargo şirketine uyuşturucu baskını

İstanbul Bağcılar da bulunan kargo şirketine yapılan operasyon da, valize gizlenmiş bir kilo 166 gram “Metamfetamin” isimli uyuşturucu madde bulundu.

Valize uyuşturucu gizlendi

Türkiye’den Avustralya’ya gönderilmek istenen valize gizlenen uyuşturucu İstanbul Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Ekipleri tarafından ele geçirildi. Operasyon Bağcılarda ki kargo şirketine yapıldı.

166 gram uyuşturucu bulundu

Avustralya’nın Başkenti Canberra’ya uyuşturucu gönderileceğinin ihbarı üzerine kargo firmasına baskın yapan polisler uyuşturucu duyarlı detektör köpekler ile valizin astarı ile dış cephesine yamanmış bir kilo 166 gram uyuşturucuyu ele geçirdiler.