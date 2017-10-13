Yeni asgari ücret düzenlemesi

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Yeni asgari ücret düzenlemesi
Yeni asgari ücret düzenlemesi Harun Güçlü Tarih: 2017-10-13 Saat: 12:59:57
Güncelleme : 2017-10-13 12:59:57Bu içerik 706 kez okundu.
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Dört kişi olan bir ailenin açlık sınırı 1717 TL olduğu Türkiye de, askeri ücret alan emekçilerin maşı vergi dilimi sebebi ile 1404 TL’nin altına düşecekti.

Yeni bir düzenleme geliyor

Yeni bir düzenlenme hazırlanmaktadır. Konu ile ilgili tepkiler devam ederken AKP’nin hazırladığı torba yasa da asgari ücret ile alakalı düzenleme de yer almaktadır. Düzenleme ile beraber Ekim ayın da 1374 lira, Kasım-Aralık ayların da 1328 lira alacak olan emekçiler, tekrar 1404 lira sınırına çekilecekler.

Torba yasası gelecek

Torba yasanın uygulamaya geçmesinden sonra Ekim-Kasım,Aralık ayların da emekçilerin ücretleri 1404 liranın altına düşmeyecektir. Ayrıca ilave olarak geçim indirimi sağlanacaktır.

 

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