İsteğiniz Değişimse Biz Varız

Bayanlar estetiğe daha tutkundur. Kimi zaman burnunu kimi zaman göğüs ölçücünü veya saçını beğenmez. Estetik merkezlerinde farklı sorunları çözebilecek yöntemlerle hizmet verilmektedir. Uzman ellerin yardımıyla istediği gibi bir görüntüye kavuşan bireyler daha mutlu hissetmektedir. Estetik sorunu olanlar ya da bazı bölgelerinden memnun olmayanlar sitemizden konuyla ilgili bilgileri alıp müracaat edebilir. Estetik girişimler zannedildiği kadar uzun sürmemektedir. Kısa bir zaman içinde aynı anda birkaç bölgeye girişim yapılabilmektedir. Saç ekimi için gelen hastalar özellikle erkeklerdir. Yüzükoyun yatırılan hastaya uygulanacak fue saç ekim yöntemi burunla ilgili girişimden önce olmalıdır.

Küçük Dokunuşlarla Değişin

Burunla ilgili talepleri olanlarda sorun sadece dış görünüş değildir. Kemerli bir burnu düzeltmek ya da ucu kalkık bir burun oluşturmak kolay operasyonlardır. Bazı kişiler rahat nefes almalarını engelleyen poliplerden, deviye septumdan, burun etlerinden, sinüzitten şikâyet ederek burun estetiği isteyebilir. Her durumda da kliniğimiz uzman hekimlerle güvenilir hizmet vermekte, küçük dokunuşlarla değişimler yaratmaktadır.

Göğüsler Artık Daha Dik

Estetik merkezimizde kadın hastalar tarafından fazlaca talep edilen göğüs dikleştirme operasyonları da itinayla gerçekleştirilmektedir.

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