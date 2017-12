Sanal At Yarışları

Günümüzde en fazla bahis yapılan yarışların başında gelen at yarışları, jokeylerin ve atların seçimi ile yapılmaktadır. Tahmini olarak hangi atın en önde geleceğini tahmin eden kişi sıralama yaptığı atların bir araya gelmesi ile at yarışını kazanır veya kaybeder. Kazanma riski bahis oyunlarının diğerlerine göre en çok görüldüğü için ülkemizde bu oyun en fazla tercih edilen oyunlar arasındadır. Atların yetiştirildiği haralarda bakım yapan kişilerin de dahil olmak üzere verdiği tüyolar ile kişiler at yarışı tahmin sıralamalarını gerçekleştirmektedir.

At yarışlarında koşunun başladığı zaman oyunun başladığı zaman olarak baz alındığı gibi, at yarışının bittiği süreç de kişilerin oyunu kazanıp kazanmadıklarını gösteren süreçtir. https://www.superbetin.com/ Fakat oyunu oynayan herkesin tüm bahis oyunları dahil bu arada, oyuna koyduğu para miktarının kendi geçim kaynağı olan para olmamasına dikkat etmesi çünkü bu oyunlarda kazanmak kadar kaybetmenin de doğal olduğunu bilmeleri gerekmektedir.

At yarışı bazı kişiler için tam bir oyun ve eğlence bazı kişiler için de kazanma hırsı ile birlikte saplantı haline gelebilmektedir. Fakat bu husustaki araştırmalar her zaman kişilerin saplantı halinden hallerini oyun haline çevirebildiklerini göstermektedir. Görüntü olarak kişi sanal oyunları oynarken veya at yarışı gibi canlı oyunları oynarken, koyduğu paranın tek mislini de kazanabilir, tek mislini de kaybedebilir. Veya koyduğu paranın üzerinde on mislini veya kırk mislini de kazanıp kaybetme ihtimali vardır.