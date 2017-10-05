Alt Kat Komşuma Su Damlıyor

Uzun yıllar kullanılan evlerde alt yapı sebebiyle bazı sorunlar meydana gelebilmektedir. Bu sorunların başında su kaçağı yer alır. En büyük sorunlardan olan su kaçağı sorunu hem o evde hem de alt katta yaşayan kişiler için büyük sıkıntılara sebep olur. Bu nedenler genellikle tıkanıklık açma damlıyor gibi sorunlarla tesisat firmalarından yardım istenmektedir. Tesisat kaçaklarının birçok belirtileri olmaktadır.

İlk olarak duvardan su sızıntıları ile kendini belli eden su kaçağı problemi, duvardaki boyanın da yerinden kalkmasına sebep olur. Fayanslarda ise aralardan sızan sular kaçağın habercisi olmaktadır. Halıların altında meydana gelen kokular ve ıslaklıklarda kaçaktan meydana gelmektedir. Bu sebeple evde büyük bir rutubet kokusu oluşur ve bu koku zamanla evdekilere hastalık bulaştırmaktadır. Diğer yandan zeminde meydana gelen kaçaklar alt kattaki oturan kişinin de evine su damlamasına ve evin duvarının zarar görmesine sebep olmaktadır. Bu durumda tek bir kaçaktan dolayı iki yer de zarar görmektedir.

Tesisat kaçaklarının en önemli sebebi tıkalı boru açma alt yapının sağlam olmamasıdır. Evin dış görünüşüne aldanılıp alt yapısı hakkında bilgi alınmaz. Ancak ev alırken en önemli unsur alt yapının sağlam olmasıdır. Alt yapının döşenmesinde kullanılan TSE uyumsuz olması ve kalitesiz ürünler olması boruların çok çabuk zedelenerek kaçak oluşmasına neden olur. Bu nedenle alt yapı esnasında TSE uyumlu borulara ve boruların düzgün bir şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

TESİSAT KAÇAĞI NASIL BULUNUR?

Evde meydana gelen kaçaklar uzman bir tesisat ustası olmadan belirlenemez. Tek başına yapılmaya çalışıldığında kırma ve dökme gibi sorunlar yaşanabilir. Ama bu işte profesyonel olan kişilerden yardım alındığında kırma dökme gibi sorunlar yaşanmaz. Bunun için sıradan tesisat ustası yerine alanında uzmanlaşmış firmalarla çalışılması daha iyidir.

Çünkü firmalarda bulunan son teknolojik tıkalı gider açma tesisat kaçağı tespit ve tadilat makineleri sayesinde kaçak çok çabuk tesit edilir ve tadilatı yapılır. Ancak normal ustada bu ekipmanlar olmadığı için kırmadan tadilatı yapamaz. Gelen tesisat ustası, kullanılan kameralı özel makine ile kaçak tespitinin yerinin bularak kamera ile göstermektedir. Bulunan kaçak ise yine makinelerle kaçak kırılmadan tamir edilmektedir.