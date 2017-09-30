Profesyoneller İle Property İn İstanbul

Emlak sektöründe meydana gelen hızlı artış, gayrimenkul alanını çok daha fazla büyüttüğü gibi yatırım alanında da çok önemli hale gelmesini sağlamıştır. Artık mahallelerde emlakçılık hizmeti veren kişiler talebi karşılayamaz hale gelmişlerdir.

Artan talep ve büyüyen sektör daha profesyonel hizmetler sunmayı zorunlu hale getirmiştir. İşinde uzman kişiler tarafından gayrimenkul alımında ve satışında hizmet sunduğu gibi, yatırım alanında da hizmet sunulmaya başlanmış ve gayrimenkul danışmanlığı hizmetleri ortaya çıkmıştır.

Aslında dünyada bu sektör çok da yeni değildir. İstanbul Investment PLC firması 1995 yılından beri bu alanda uluslararası yatırım danışmanlığı hizmeti sunan bir firmadır.

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Gayrimenkul alımında danışman ihtiyacı duyacağınız gibi satarken de danışman ihtiyacı duyarsınız. Satışa çıkaracağınız mülkünüz için doğru fiyatın belirlenmesi, doğru alıcıların bulunması konusunda danışman hizmeti almanızda büyük yarar olacaktır. Yoksa alıcıya ulaşabilmek ve mülkünüzü satabilmek için zaman kaybedeceğiniz gibi fiyat konusunda da değerinden çok daha ucuza mülkünüzden olabilirsiniz.

Gayrimenkul satışı sadece ilan verip müşteri bulmak değildir. Bir sürü prosedür vardır. Tüm bu işlemlerin takibi gerekir. Hele bir de satacağınız kişi kredi kullanacaksa işlemler çok daha fazla zaman alacaktır.

Aslında gayrimenkul danışmanları mülk sahiplerinin şehirlerarası ya da uluslararası seyahat eden kişiler için çok büyük hizmetler getirmişlerdir. Gününün büyük bölümü kendi işleri peşinde koşturmakla geçen kişilerin satmak istedikleri mülk ile ilgili ilan vermeleri, arayan kişilere mülkü gezdirmeleri, potansiyel müşterilerin aramalarını yanıtlamaları, satışla ilgili iş ve işlemleri takip etmeleri onlar için çok büyük zaman kaybı olacaktır.

Ancak yatırımcı için mülkü beğenip beğenmemek o kadar önemli değildir. Onun için önemli olan ne kadar zamanda ne kadar kar elde edeceğidir. Bu nedenle gayrimenkul danışmanı o bölgenin gelişmişliğini ve ilerisi için getirisini de çok iyi planlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır.

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