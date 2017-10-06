13 yaşındaki çocuğa tacizde bulundu iyi hal indirimi aldı

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13 yaşındaki çocuğa tacizde bulundu iyi hal indirimi aldı
13 yaşındaki çocuğa tacizde bulundu iyi hal indirimi aldı Harun Güçlü Tarih: 2017-10-06 Saat: 11:31:25
Güncelleme : 2017-10-06 11:31:25Bu içerik 685 kez okundu.
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Bolu ilinde meydana gelen olayda 13 yaşında olan küçük kıza cinsel istismarda bulunan kişiler hakkında bir dava açılınca davada şahıslardan bir tanesine 12 yıl 6 ay hapis cezası verilecekken bir anda iyi hal indirimi alan şahıs serbest kaldı.

6 aylık bir ilişki yaşadı

Diğer şahıs da  iyi hal indirimi aldı ancak 14 yıl 6 ay hapis cezası kaldı. Evli ve 3 tane çocuğu olan ortaokulda öğretmenlik yapan İsmail S. adındaki şahıs  kızının arkadaşının annesi olan G.B. ile 6 aylık bir ilişki yaşadıktan sonra K.Ö. adındaki küçük kız İsmail S. ve Emre G. Tarafından kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu açıkladı.

14 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Bunun üzerine anne kız şahıslardan şikayetçi olundu. Mahkemede şahıslardan Emre G. Adındaki şahıs iyi halden tahliye edilirken öğretmen olan şahıs da iyi hal indirimi alıp 14 yıl 6 ay hapis cezası kaldı. 

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