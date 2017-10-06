13 yaşındaki çocuğa tacizde bulundu iyi hal indirimi aldı

Bolu ilinde meydana gelen olayda 13 yaşında olan küçük kıza cinsel istismarda bulunan kişiler hakkında bir dava açılınca davada şahıslardan bir tanesine 12 yıl 6 ay hapis cezası verilecekken bir anda iyi hal indirimi alan şahıs serbest kaldı.

6 aylık bir ilişki yaşadı

Diğer şahıs da iyi hal indirimi aldı ancak 14 yıl 6 ay hapis cezası kaldı. Evli ve 3 tane çocuğu olan ortaokulda öğretmenlik yapan İsmail S. adındaki şahıs kızının arkadaşının annesi olan G.B. ile 6 aylık bir ilişki yaşadıktan sonra K.Ö. adındaki küçük kız İsmail S. ve Emre G. Tarafından kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu açıkladı.

14 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Bunun üzerine anne kız şahıslardan şikayetçi olundu. Mahkemede şahıslardan Emre G. Adındaki şahıs iyi halden tahliye edilirken öğretmen olan şahıs da iyi hal indirimi alıp 14 yıl 6 ay hapis cezası kaldı.