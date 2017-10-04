En Uygun Mobil Konkasör Fiyatları Fabo Company’de

Mobil konkasör tesisleri genellikle inşaat ve maden sektöründe kullanılmaktadır. Özellikle maden ocaklarında üretilen cevherlerin işlenmesi, inşaat sektörünün yapı çalışmaları, yol, asfalt ve beton santralleri bu tesislere ciddi anlamda ihtiyaç duymaktadır. Mobil kırma eleme tesisi başta kalker, kalsit, kömür olmak üzere doğadaki diğer mineral madenlerin ekonomiye kazandırılmasında çok önemli bir yer ve etkiye sahiptir.

Tesisimizin bu özelliklerinin yanında birçok farklı avantajı bulunmaktadır. Tamamen hidrolik sistemde kurulu oldukları için kolay bakım ve tamir olanağı bulunmaktadır. Aynı zamanda tek bir şase üzerine kurulu olduklarından dolayı işletme alanı içerisinde istediğiniz alana çok rahat bir şekilde transferi de mümkündür. Tüm tesisimiz tek bir operatör tarafından kolaylıkla kullanılabilmektedir. Aynı zamanda sabit tesislerin çalışamayacağı dar alanlar ve engebeli arazilerde de yüksek performanslı bir şekilde kullanılabilmektedir. İçinde bulunduğu primer darbeli kırıcı sayesinde istenilen sertlikteki malzemeleri de rahatlıkla kırabilmektedir. Şuan Türkiye ve Dünyada en çok tercih edilen tesis tipidir. Sizde geleceği gören işletmeler arasında yerinizi almak istiyorsanız tercih etmeniz gereken tesis türü mobil konkasör tesisidir.

Fabo Makina yılların vermiş olduğu bilgi, birikim ve deneyimi siz değerli işletmeler ile paylaşmaktadır. Üstün teknolojik ekipmanlar ile donattığımız tesisimiz uzman mühendisler tarafından dizayn edilmiştir. Tamamen çevre ve insan dostu olan tesisimiz CE (Avrupa) standartlarında bir tesistir. Müşteri hizmetlerimizi 7 gün 24 saat boyunca istediğiniz zaman arayarak dilediğiniz her konuda detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizde sadece kullanırken değil henüz alma aşamasında kar etmeye başlamak istiyorsanız siz değerli işletmelerimizi yanımızda görmekten gurur duyarız. Rakiplerinizin birkaç adım önüne geçmek veya piyasaya birkaç adım önde başlamak için tüm kaynaklarımız ve bilgi birikimimizle siz değerli işletmelerin yanındayız.

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