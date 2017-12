Sevimli Panda TV Videoları Çocukları Çok Eğlendiriyor

Sevimli Panda tv Videoları Her Gün Yenileniyor, Sevimli panda tv videoları her gün yenileniyor. Çocukların izleyerek sıkılmamaları için videoların konuları ve kahramanları her gün bir yenisi ile sevimli panda tv videoları serisi oluşturulmaktadır. İzlediği ve sevdiği videoları çocukların basit şekilde açabilmesi için öncelikle videonun adının öğretilmesi çocuklarınızın kendi başına cihazı açarak videolardan yararlanması mümkündür.

7 ağustos tarihinden sonra her gün bu seriye yeni bir video ekleyerek çalışmalılarımıza hız kazandırmaktayız. Bu sayede çocuklarda her geçen gün takip edebilecekleri sevimli panda tv videoları her gün yenileniyor hizmetinden öğrenmeye devem edeceklerdir. Çünkü her video yaşamdan bir kesit oluşturarak oyuncaklar sayesinde çocuklara yansıtılmaktadır.

Sevimli Panda tv Videoları Karakterleri Nelerdir?

Bu konuda ilk akla gelen sorulardan birisi olurken aynı zamanda sevimli panda tv videoları karakterleri nasıl canlandırılıyor sorusu olmaktadır. Bizim tüm çalışmalarımızda öncelikle çocukların gelişiminde en etkili olacak konular ve oyuncaklar seçilmektedir.

Çocuk gelişim uzmanlarının da fikirleri doğrultusunda hazırladığımız bu videolarda her zaman aynı konular üzerinde yoğunlaşarak çocukları sıkmamak için her gün yeni konu üretimi yapmaktayız. Bundan dolayı oyuncaklar ve karakterler çocukların severek izledikleri çizgi film kahramanları videolarda oyuncu karakter olarak kullanılmaktadır. Burada amacımız çocukların oyun ve televizyon izleme saatlerinde eğlenirken öğrenmeye devam etmesidir. Bunu için çocuk ses tonunda oyuncaklara can verilmekte ve faaliyetlerde kuşanılmaktadır.

Sevimli Panda tv Videoları Çocukların Nasıl İlgisini Çekmektedir?

Sevimli panda tv videoları televizyonlarda izlettiğiniz çizgi filmlerin oyun havasına dönüştürülmüş hali olmaktadır. Oyuncaklar yaşam alanlarında hareket ederek faaliyetlerini yerine getiren davranış biçimleri ve nesnelerin tanıtımını yapmaktadır. Yapılan konuşma tonlamaları tamamen çocuk psikolojisine uygun tonlamalar olmaktadır. Bu nedenle çocukların ilgiyle izlemeleri ve bunları taklit etmeleri davranışlarında olumlu etkiler yaratmaktadır. Özellikle oyuncaklarda seçilen renkler ana renkler ve dikkat çekici renklerdir. Bu sayede akılda kalıcılığı artmaktadır. Aynı rengi ve şekli gören çocuklar daha çabuk hatırlayarak ortama ayak uydurmakta güçlük çekmeden gelişimlerini sürdürmektedir.

Sevimli Panda tv Videoları Aboneliği Nasıl Yapılır?

Sevimli panda tv videoları seyretmek için öncelikle bir mobil cihazı sahibi olmanız gerekmektedir. Bunun ardından internet bağlantınızın olması gerekmektedir. Bu bağlantı sayesinde Yotube kanalına girerek sevimli panda tv videoları seyret demeniz yeterli olacaktır. Bunun yanında bilgisayarınızdan kendi adınıza bir oturum açarak tüm videoların yer aldığı Youtube kanalına üyelik işleminizi yapabilirsiniz. Bilgisayarınızdan oturum açmak için gerekli olan bilgileri doğru olarak doldurup şifrenizi belirlemenizin ardından sevimli panda tv videoları Youtube kanalı aboneliğinizi yapabilirsiniz. Bu sayede kesintisiz olarak tüm videoları bir arada açma fırsatından yararlanabilirsiniz. İnternetten arama çubuğuna https://www.youtube.com/channel/UCcgTxUNSAo6uiEAq4u-OLqg/videos?shelf_id=3&view=0&sort=dd yazarak tüm videoları çocuklarınıza seyrettirebilirsiniz. Seyrettikten sonra beğendiğiniz takdirde beğen butonuna basarak çalışmalarımızda bizleri destekleyebilirsiniz. Mert Dinozor Yumurtası Peşinde Videosu Seyret Sevimli panda tv videoları serisi olarak bu videoda hayvanlar tek tek dinozor yumurtalarının içinden çıkarken aynı zamanda yumurtaların renkleri tek tek belirtilerek öğretilmektedir.

Mert birçok dinozor yumurtasını tır içine yerleştirdikten sonra tam gitmeye hazırlanırken dinozorlar peşinden yetişmiştir. Derhal uzaklaşması gerekir. Mert hazır bekleyen cipe binerken arkadaşı da tırı alarak dinozorlardan kaçarlar. Güvenli bir bölgeye geldiklerinde acaba yumurtalarda ne var diye açmaya başlarlar. İlk yumurta turuncu bir yumurtadır. İçinden beyaz bir sevimli kuzu çıkar. Diğer yumurta sarı bir yumurtadır ve içinden aslan çıkmıştır.

Aslan ormanların kıralı gibi korkunç ve güçlü bir görünüme sahiptir. Sırasıyla yumurtaları açarken sıra mavi yumurtaya geldiğinde şaşılacak bir durum ortaya çıkar yumurta boştur. İçinde hiçbir şey bulunmamaktadır. Açılan pembe yumurtadan siyah çizgileriyle zebra çıkar. Bir sonraki açılan mor yumurtadan uzun hortumuyla fil görünmüştür.

Sarı yumurtadan beyaz kutup ayısı, turuncu renkli yumurtadan iki civciv, yeşil yumurtadan tavuk, yeşil yumurtadan kaplan, mor yumurtadan geyik, yeşil yumurtadan zürafa, pembe yumurtadan deve, mavi yumurtadan bir ağaçkakan kuşu çıkmıştır.