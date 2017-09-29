Mobil internete yüzde 50 zam

Devletin ÖİV tahsilatının büyük kısmını yaptığı internet hizmetlerin de ki vergi 2018’den itibaren olmak üzere %50 zamlanacaktır. Mecliste çıkan torba yasağı özel iletişim vergisi tek orana sabitleniyor.

2018 yılından itibaren

Yeni dönemde 1999 Marmara depreminin arkasından başlayan ve geçen yıl da 18 yıl da 60 milyar liraya ulaşan ÖİV de değişmektedir. Yapılan değişiklikle %7.5’lik tek oran uygulanacağı bildiriliyor. Devletin ÖİV tahsilatını yaptığı internet hizmetlerin de ki vergi 2018 yılından itibaren %50 zamlanacaktır.

Yurtdışı kullanımı

Yurtdışı kullanımın da ise indirim olacaktır. Operatörler, günlük sabit bedel karşılığın da, mevcut tarifeler de ki paketleri, yurt dışın da kullanılabiliyor. Bu hizmetlerde KDV ve ÖİV alınmayacağı için günlük 14.90 TL ile 19.90 TL kullanılan paketlerde %25 indirim yapılacaktır.