PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SPÜRGELERDE DÜNYADA ÜRETİM

Önceki yazılarımızda profesyonel elektrikli süpürgelerin ne olduğunu, çeşitlerini, aksesuarlarını, profesyonel elektrikli süpürgeleri kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, profesyonel elektrikli süpürgelerde kullanılan motorları ve halı yıkama makinaları bakımının nasıl yapılacağını anlatmaya çalışmış ve temizlik profesyonellerine ve nihai tüketicilere profesyonel elektrikli süpürgesi tercihlerinde yardımcı olacak bilgiler vermiştik.

Bu yazımızda profesyonel elektrikli süpürgelerinin dünyada ve Türkiye’de üretiminin ne durumda olduğunu yakın tarihten başlayarak anlatmaya çalışacağız.

Yakın zamanlara kadar profesyonel elektrikli süpürgelerinde birçok başka temizlik makinasında olduğu gibi İtalya’nın ciddi bir yeri ve hâkimiyeti vardı. Bu ülkede yer alan iki büyük üretici gerek model çeşitliliği gerekse motor aksesuar gibi entegre üretimleri ile profesyonel elektrikli süpürge piyasasını ciddi şeklide domine ediyordu. Bunlardan bir tanesi yıllık yaklaşık yüz bin adetlik küçüklü büyüklü profesyonel elektrikli süpürge üretimi ile dünyanın en büyük üreticisiydi.

Bu büyük üreticilerin yanı sıra İtalya, Almanya, Danimarka, Kuzey Amerika ve hatta Yunanistan menşeili irili ufaklı zemin temizlik makinalarıüreticileri de mevcuttu. Özellikle Alman ve İskandinav üreticiler bu alanda, her ne kadar adet bazında geri planda kalsa da, ürettikleri özellikli ve görsel dizayna dayalı ürünleri ile katma değer yakalayabiliyordu.

İlerleyen yıllarda büyük profesyonel elektrikli süpürge üreticileri, önce sektörün içerisinden gelmeyen büyük sermaye gruplarının eline geçti. Bu sermaye gruplarının etkisi ile bu üreticiler daha kuvvetli bir pazarlama aktivitesine giriştiler ve yeni yatırımcıların etkisi ile fiyatları yükselirken esnekliklerini kaybettiler.

Bir taraftan sektörde el değiştirmeler ve birleşmeler devam ederken çok önemli başka bir tehlike baş gösterdi. Çinli üreticiler profesyonel elektrikli süpürge üretimine başlamıştı. Hatta ilk profesyonel temizlik makinası alanında boy gösterişleri profesyonel elektrikli süpürgeler vasıtasıyla oldu denebilir. Bir anda Avrupalı üreticilerin en ucuz ürünlerinden bile yarı fiyatlı profesyonel elektrikli süpürgeler piyasayı işgal etmeye başladı. İlk başlarda temizlik profesyonelleri Çin menşeili profesyonel elektrikli süpürgelere temkinli yaklaşsa da aslında kalitenin de hiç fena olmadığı çok çabuk anlaşıldı. Bu acımasız rekabet şartları Avrupalı profesyonel elektrikli süpürge üreticilerini ciddi şekilde etkiledi. Ana işi profesyonel elektrikli süpürge üretimi olan firmalar hızlı bir iflas sürecine girdi. Ancak ürün gruplarının bir kısmı profesyonel elektrik süpürgeleri olan marka üreticiler bu gelişmeye hemen Çin’de fason imalat yaptırarak cevap verdi. Dizayn, farklılaşma ve pazarlama konusunda güçlü bu profesyonel elektrikli süpürge üreticileri pazardaki konumunu muhafaza edebildi. Ancak artık bugün adet bazında değerlendirildiğinde Çin profesyonel elektrikli süpürge üretimini tartışmasız elinde tutuyor.

Çinli üreticiler, adet bazında profesyonel elektrikli süpürge üretimlerini arttırırken bir taraftan da günümüzde yeni ver özgün dizaynlar ile profesyonel elektrikli süpürge pazarında daha etkin bir şekilde yer almak gayretinde. Çinli profesyonel elektrikli süpürge üreticilerinin çok önemli bir avantajı da profesyonel elektrikli süpürge üretimi konusunda temel girdiler olan çelik ve plastik konusunda devler desteğinin varlığı. İşçilik avantajları zaten tün dünyanın malumu. Ancak tüm bunların ötesinde Çinli profesyonel elektrikli süpürge üreticileri diğer yan sanayi ihtiyaçlarına çok hızlı ve ucuzulaşabilmektedir. Bugün küçük ev aletleri gibi profesyonel elektrikli süpürge üreticileri de Guangzhou şehri ve çevresinde kümelenmiştir. Bu kümelenme küçük ev aletleri sektörüne yakın bu sektör olan profesyonel elektrikli süpürge sektörünün profesyonel elektrikli süpürgelerde kullanılan vakum motoru, aksesuar vb. yan sanayi ürünlerine problemsiz ve hızlı ulaşmalarını sağlamaktadır.

Bir sonraki yazımızda profesyonel elektrikli süpürge üretiminin Türkiye’deki durumunu değerlendireceğiz.