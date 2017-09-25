Dönerde Kalitenin Adı: Dönerci Ali Usta

Yaprak döner, Türk mutfağının en iyi lezzetlerinden biridir. Pek çok insanın vazgeçemediği bu seçenek hem sağlıklı, hem de oldukça lezzetlidir. Yaprak dönerin en iyi hali olan Dönerci Ali Usta, bugüne kadar tatmadığınız bir lezzeti sunması açısından uğramanız gereken bir adres konumundadır. Dönere bambaşka bir yorum getiren bu adres, kaliteli ve lezzetli dönerlerin nezih mekanlarda tüketilmesine olanak sağlar. Ailenizle ve arkadaşlarınızla iyi bir yerde oturup, güzel bir yemek yemek istiyorsanız burası sizin için en doğru adres olacaktır.

Zengin Ürün Seçenekleri:

Türk mutfağını daha yakından tanımanızı sağlayacak Dönerci Ali Usta menüsü damaklardan uzun zaman boyunca silinmeyecek lezzetlere ev sahipliği yapacaktır. Ana yemek, yan ürün, salata, çorba ve tatlı açısından en iyilerini bünyesinde bulundurur. Türk mutfağının gözde lezzetlerinin yer aldığı bu menüde, pek çok insanın severek tükettiği yiyeceklerin en iyi örnekleri vardır. Öncelikle Dönerci Ali Usta’nın ülke çapında ünlenmesine neden olan yaprak döneri, burada sizleri bekliyor olacak. Yaprak dönerin daha farklı şekilde yorumlanmış hallerini yemek isterseniz, dürüm veya porsiyon et olarak seçiminizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda menünün en beğenilen seçeneklerinden biri olan ünlü İskender Kebap da Dönerci Ali Usta’nın en sevilen lezzetlerinden biri olmuş durumdadır. Bursa’yı aratmayacak şekilde yapılan bu lezzet, beklentilerinizden de daha üstün bir İskender kebap yemenize olanak sağlayacaktır. Ayrıca zengin menüde bunlardan başka yan ürün seçenekleri de sizleri bekliyor olacak. İçli köfte, pilav, patates kızartması gibi seçeneklerle yemeğinizi daha zengin bir hale getirebilmeniz mümkündür. Bunun yanında yedi farklı salata çeşidinden sizler için en uygun olanını seçerek yemeğinizi tamamlamayı seçebilirsiniz. Yemeğin olmazsa olmazı arasında olan tatlılarda da en beğenilen seçeneklere yine Dönerci Ali Usta ile ulaşmanız mümkün olacaktır. Türk mutfağının en sevilen tatlılarını burada en iyi haliyle tatma şansı yakalayabilirsiniz. Künefe, kadayıf, baklava, sütlaç, havuç dilimi baklava gibi pek çok seçenekle yemeği sonlandırmayı tercih edebilirsiniz. Oldukça zengin bir menüsü bulunan Dönerci Ali Usta’da hayalinizdeki gibi yemeği tamamlamanız mümkün olacaktır. Her geçen gün yenilenen menüsü sayesinde yemeklerin daha iyi şekilde geçmesini sağlayan mekan, bu yönden de beğenileri üzerine toplayan yerlerden biri olmuş durumdadır. Bunun yanında eğer şubelere gitme imkanınız yoksa, eve sipariş yöntemi ile menüden ürün siparişinde bulunabilirsiniz. Bu sayede Dönerci Ali Usta’nın lezzetli ürünleri kapınıza kadar gelmiş olacaktır.

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