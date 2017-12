Gayrimenkul Reklam Ajanslarının Hataları

Gayrimenkul sektörünün önde gelen birçok kuruluşuna hizmet veren Sare Medya’nın Ajans Başkanı Sayın Mehmet Durgut, sektöre özel reklam çalışmalarında sıkça yapılan hatalara dikkat çekti. Ajans Başkanımız sektörle ilgili yapılan önemli hataların neler olduğunu şu sözlerle anlattı: ‘’Sare Medya olarak yönetilen hesapları incelediğimizde en çok karşılaştığımız hataları telafi etmeye çalışarak müşterilerimiz ile yürüttüğümüz kampanyalarda en iyi dataları sunmaya çalışmaktayız.



Gayrimenkul sektöründeki firmaların dijital pazarlama süreçlerinde karşılaştıkları başlıca hatalarsa şunlardır: Landing Page yerine proje sayfasına gönderilen trafikten dolayı performans maalesef görülememektedir. Maliyeti arttıran diğer faktörlerin başında ise Landing Page’te kampanyanın anlaşılır ve net olmaması, proje lokasyonunun yazılmaması, telefon numarasının olmaması ya da mobilde ‘Click To Call’ özelliğinin aktif olmaması da form maliyetini arttıran diğer etkenler arasında yer almaktadır. Ayrıca mobil kullanımın %70’leri bulduğu dönemde ‘Responsive’ tasarım kullanılmaması da siteye erişimin azalmasına yol açmakta dolayısıyla maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Google ve Facebook Reklamları başlamadan önce rakip analizlerinin yapılmaması ve onlara ayrılacak bütçenin planlanmaması ve bölgeye göre çalışmaların olmamasını maalesef birçok hesapta görmekteyiz. Bunlarla birlikte bütçenin orantısız harcanması negatif kelimelerin kullanılmaması, lansman dönemindeki projelere satılık daire gibi kelimelere reklam çıkılması ya da lüks konut projelerinde TOKİ, ucuz daire, kira öder gibi ev gibi kelimelerinin tetiklenmesi paraların tabiri caizse havaya uçmasına sebep olmaktadır. ‘Remarketing’ -yeniden pazarlama- kampanyalarının segmente edilmemesi, her kullanıcıya aynı değerin verilmesi de maalesef her girdiğimiz hesapta gördüğümüz klasik hataların başında gelmektedir. Reklamlardan sonra raporların düzgün okunmaması ve yapılan çalışmalara göre yeni stratejilerin oluşturulmaması da hataların tekrarlanmasına sebep olmaktadır.’’

Etiketler: Gayrimenkul reklamları, gayrimenkul reklam ajansı, inşaat reklamları, inşaat reklam ajansı