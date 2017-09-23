Kız Kulesi'ne yüzmek istedi

Üsküdar Sahilinden Kız Kulesine kadar yüzmek isteyen genç boğularak yaşamını yitirdi. İstanbul da Üsküdar Sahilinden Kız Kulesine yüzmek amacı ile denize atlayan 26 yaşındaki genç hayatını yitirdi.

Öğle saatlerinde yaşandı

Dün öğle saatlerin de yaşanan olay Harem açıkların da meydana geldi. Harun Dayı, isimli genç denize atladıktan sonra yüzerken gözden kayboldu. Olay yerine dalgıç ve polisler çağrıldı. Gelen ekiplerce yapılan aramalarda gence ulaşılamadı.

Sahil güvenlik aradı cesedi buldu

Bugün sabah saatlerinde Kız Kulesi yakınlarına gelen sahil güvenlik ve deniz polisi tekrar arama çalışmaları başlattı. Bir saat sonra Harun Dayı’nın, cesedine ulaşıldı. Olay yerinde ki incelemenin arkasından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.