Mavi Balina oyunu inceleniyor

Meclis gündeminde İntihar vakaları ile gündem de olan mavi balina isimli oyun CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel isimli TBMM gündemine taşındı.

BTK tarafından inceleniyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ile beraber ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını göreve çağıran Sertel Çocukları şiddete yöneltip intihar etmelerine sebep olan bilgisayar oyunlarının mutlaka denetlenen sitelere bağlı olması gerektiğini anlattı.

Denetiler sıklaştırılacak

Sertel, Bakan Ahmet Arslan’a çocukları şiddete yönelten, intihara sürükleyen bilgisayar oyunları ile ilgili nasıl tedbir alacaklarını sordu. Bu oyunların içeriği nedeni ile gençleri intihara sürüklediği anlaşılan ve bir çok ülkede yasaklanan Mavi Balina oyununun ülkemizde de yasaklanması olabilir mi ? Bu tür oyunlar genelde internet kafelerde oynandığı için denetimler sıklaştırılacaktır.