Metroda 'bomba' diye bağıran öğrenciler

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Metroda 'bomba' diye bağıran öğrenciler
Metroda 'bomba' diye bağıran öğrenciler Harun Güçlü Tarih: 2017-09-23 Saat: 19:37:28
Güncelleme : 2017-09-23 19:37:28Bu içerik 213 kez okundu.
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Kadıköy-Kartal metrosun da elin de ki çantasını yere atıp arkasından da “Bomba var” diye bağırması iddiası ile yargılanan üç lise öğrencisinin yargılandığı dava da karar açıklandı.

Hapis cezası aldı

“Öğrenciler ulaşım araçlarının alı konulması ve kaçırılması suçundan birer yıl bir ay, on gün hapis cezasına çarptırıldılar. İstanbul Anadolu 5. Çocuk Mahkemesin de görülen dava da tutuksuz yargılanan öğrenciler Y.K., A.Y., M.O.Ö., katılmaz iken avukatları temsil etti.

Berat etmeleri istendi

Avukatları müvekkillerinin suç amacı ile hareket etmediklerini söyleyerek beraatlerini istedi. Üç öğrenci ceza aldı Mahkeme cezanın iki yıldan az olması nedeni ile hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Üç yıllık bir denetim süresi için de kasten yeni bir suç işlemedikleri takdirde hükmün ortadan kalkacağını bildirdi.

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