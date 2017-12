Şal kullanımı yaz kış her mevsimde sevilerek tercih edilir. Her yıl olduğu gibi 2017 yılında da şal modelleri görücüye çıktı. Yaz mevsiminde daha ipek ve filoş kumaşlardan tasarlanan şallar kullanılırken kış aylarında ise daha kalın ve pamuklu kumaşlar tercih edilir. Her yıl farklı şal modelleri gündeme gelerek özellikle tesettür giyimde kullanılan en önemli aksesuarlar olarak bilinir. Şalların model ve desenleri yıl içerisinde tasarlanarak beğeniye sunulur.

Şallarda Wayuu Desenler

Şal kullanımı yaygın olduğu için 2017 yılında çantalarda ve cüzdanlarda yer alan wayuu desenleri şallarda da yerini buldu. Farklı desenlerdeki şalları tercih eden kadınlar için wayuu desenler oldukça ilgi görüyor. Rengarenk modeller ile renklerin bir araya geldiği tesettür şal son derece şık ve gösterişli bir yapıya sahiptir. Yaz kış tercih edilerek kullanılan bu şal modelleri tesettür giyim dışında ayrıca plajlarda tercih edilebilir.

Görünüm olarak mistik yapıya sahip olan wayuu desenler şallar üzerinde de ilgi çekici ve şık görünecektir. Çanta ve cüzdanlarda sık sık karşılaşılan bu desenlerin şallarda da yer alması şal severler için de modaya ayak uydurmasına yardımcı olacak.

Pamuk Kumaş Şallar Her Zaman Moda

Şallarda kullanılan kumaşlar her mevsimde farklı olsa da pamuk kumaşların hiçbir zaman modası eskitilememektedir. Pamuklu kumaşın ter emici olması ve rahat kullanılması bu şalların daha çok tercih edilmesini sağlar.

2017 şal modelleri arasında wayuu desenlerinin pamuklu kumaşta yer alması kıyafet kombini için çok fazla uğraştırıcı olmayacak. Renklerin bir arada kullanılıp farklı modelleri tercih eden kadınlar pamuklu kumaş üzerine işlenmiş olan desenleri daha çok sevecek. Kullanımı kolay ve modaya uygun şallar kıyafet kombinin tamamlayarak görsel olarak daha şık bir görüntüye sahip olunmasına yardımcı olacaklar.

Geçen yıllarda moda olan püsküllü şallar 2017 yılında da en çok ilgi gören şallar arasında yerini almaktadır. Küçük püsküller ve desen detayları şalların daha kullanışlı olmasını sağlamaktadır. Bu yılın yaz modasında yer alan wayuu desenli minik püsküllü şalları ön plana çıkarak renkli bir yaz geçirileceğini gösteriyor. Keskin çizimler ve renk uyumu şalların göz alıcı güzelliğini ortaya çıkarıyor.