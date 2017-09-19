Derse geç kalan öğrencilere kötü haber

Yeni yapılan düzenlemelere göre derse geç gelme birincisi ders saati için belirtilen süre ile sınırlanacak. Beş defa geç kalma yarım gün devamsızlık olarak sayılacaktır.

Resmi gazetede açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamalarına göre “Orta Eğitim Kurulu Yönetmeliklerin de değişiklik yapılarak resmi gazete de dün açıklanmıştır. Bu duruma göre “Özel Eğitim Meslek Liseleri’nin” Kurulmasını kararlaştırıldı. Ders seçimleri okulun imkanlarına göre veli, sınıf rehber öğretmeni bilgisi dahilin de öğrenci tarafından Şubat ayın da yapılacak olan E-Okul istemine işlenecektir.

Okul yönetmeliği açıklayacak

Kitap ihtiyaç sayıları giderilecektir grup oluşturulamadığı zaman açılamayan dersler Okul Yönetmeliği tarafından ilan edilecektir. Bunları seçen öğrenciler doğrultusun da seçmeli dersler açılacaktır.