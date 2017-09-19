Derse geç kalan öğrencilere kötü haber

Anasayfa GÜNCEL Derse geç kalan öğrencilere kötü haber
Derse geç kalan öğrencilere kötü haber
Derse geç kalan öğrencilere kötü haber Harun Güçlü Tarih: 2017-09-19 Saat: 12:21:47
Güncelleme : 2017-09-19 12:21:47Bu içerik 205 kez okundu.
Reklam

Yeni yapılan düzenlemelere göre derse geç gelme birincisi ders saati için belirtilen süre ile sınırlanacak. Beş defa geç kalma yarım gün devamsızlık olarak sayılacaktır.

Resmi gazetede açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamalarına göre “Orta Eğitim Kurulu Yönetmeliklerin de değişiklik yapılarak resmi gazete de dün açıklanmıştır. Bu duruma göre “Özel Eğitim Meslek Liseleri’nin” Kurulmasını kararlaştırıldı. Ders seçimleri okulun imkanlarına göre veli, sınıf rehber öğretmeni bilgisi dahilin de öğrenci tarafından Şubat ayın da yapılacak olan E-Okul istemine işlenecektir.

Okul yönetmeliği açıklayacak

Kitap ihtiyaç sayıları giderilecektir grup oluşturulamadığı zaman açılamayan dersler Okul Yönetmeliği tarafından ilan edilecektir. Bunları seçen öğrenciler doğrultusun da seçmeli dersler açılacaktır. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır