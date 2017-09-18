Otomobil ile TIR çarpıştı

Ankara da bir otomobilin tır ile çarpışması sonucunda aynı aileden beş şahıs hayatını kaybetti. Ankara da bir düğünden dönen aileyi taşıyan araç kontrolden çıkarak tır ile çarpıştı.

Geç saatlerde meydana geldi

Meydana gelen kaza da aynı aileden beş şahıs hayatını kaybederken bir şahıs da yaralandı. Elde edilen bilgilere göre kaza saat 00.00 sıraların da Polatlı İlçesine bağlı yeni Mehmetli köyünden dönerken Yunak Köyü yolu üzerin de Polatlı İstikametin de seyrettiği sıra da solama yaptığı sırada refüje çıktı.

TIR ile çarpıştı

Hızını alamayarak karşı istikametten gelen TIR ile çarpıştı. Kazadan sonra bölgeye çok sayı da polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.