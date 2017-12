Köylüye 15 yumurta için 15 bin lira ceza kestiler

İzmir’in Foça ilçesin de bir çiftçi pazarda damgasız yumurta sattığı nedeni ile on beş bin TL para cezası çarptırıldı. 65 yaşında olan Mümin Ihlamur, kümesin de ki satmak için Foça da bir pazara götürdü. Yumurtalarından on beşini sattıktan sonra kalan diğer on beş yumurtayı da sipariş veren şahıs için tezgahının yanına kaldırdı.

30 gün süresi vardı

Bu esna da pazarın denetimine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ekipleri, Ihlamur’ın sattığı yumurtalardan tarih ve işletme numarasının olduğu damga bulunmadığını belirlediler. İddialara göre otuz gün süre verdiler.

15 bin TL ceza vardı

Ama daha sonra gelen ve giden olmazken iki yıl sonra gelen bir tebligatta on beş bin TL para cezasını gören çiftçi şaşkınlık yaşadı.