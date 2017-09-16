Köylüye 15 yumurta için 15 bin lira ceza kestiler

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Köylüye 15 yumurta için 15 bin lira ceza kestiler
Köylüye 15 yumurta için 15 bin lira ceza kestiler Harun Güçlü Tarih: 2017-09-16 Saat: 19:36:12
Güncelleme : 2017-09-16 19:36:12Bu içerik 368 kez okundu.
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İzmir’in Foça ilçesin de bir çiftçi pazarda damgasız yumurta sattığı nedeni ile on beş bin TL  para cezası çarptırıldı. 65  yaşında olan Mümin Ihlamur, kümesin de ki satmak için Foça da bir pazara götürdü. Yumurtalarından on beşini sattıktan sonra kalan diğer on beş yumurtayı da sipariş veren şahıs için tezgahının yanına kaldırdı.

30 gün süresi vardı

 Bu esna da pazarın denetimine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ekipleri, Ihlamur’ın sattığı yumurtalardan tarih ve işletme numarasının olduğu damga bulunmadığını belirlediler. İddialara göre otuz gün süre verdiler.

15 bin TL ceza vardı

 Ama daha sonra gelen ve giden olmazken iki yıl sonra gelen bir tebligatta on beş bin TL para cezasını gören çiftçi şaşkınlık yaşadı. 

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