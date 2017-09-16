7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Anasayfa GÜNCEL 7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu Harun Güçlü Tarih: 2017-09-16 Saat: 19:35:40
Güncelleme : 2017-09-16 19:35:40Bu içerik 200 kez okundu.
Reklam

Antalya’nın Manavgat ilçesin de ailesi ile beraber denize giren yedi yaşın da ki çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Mehmet-Suade Gür, çiftinin yedi yaşın da olan çocuğu Selim Gür, ailesi ile beraber tatil için Konya’dan Manavgat’a tatile geldiler.

Özel hastaneye kaldırıldı

Side, de büyük bir plaj da denize giren çocuk bir süre geçtikten sonra çırpınmaya başladı. Ailesi ve çevresin de ki insanların yardımı ile kumsala çıkarılan çocuk olay yerine çağrılmış olan Özel Side de Anadolu Hastanesine kaldırıldı.

Otopsi yapılacak

Hastaneye kaldırılan çocuğa yapılan tüm müdahalelere  rağmen çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Savcılığının Hastane de yaptığı Araştırma ve İncelemelerin ardından çocuğun otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır