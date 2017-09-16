7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesin de ailesi ile beraber denize giren yedi yaşın da ki çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Mehmet-Suade Gür, çiftinin yedi yaşın da olan çocuğu Selim Gür, ailesi ile beraber tatil için Konya’dan Manavgat’a tatile geldiler.

Özel hastaneye kaldırıldı

Side, de büyük bir plaj da denize giren çocuk bir süre geçtikten sonra çırpınmaya başladı. Ailesi ve çevresin de ki insanların yardımı ile kumsala çıkarılan çocuk olay yerine çağrılmış olan Özel Side de Anadolu Hastanesine kaldırıldı.

Otopsi yapılacak

Hastaneye kaldırılan çocuğa yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Savcılığının Hastane de yaptığı Araştırma ve İncelemelerin ardından çocuğun otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.