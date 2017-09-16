Bursa Burun Estetiği çok kullanımdadır, bu sebeple illerde veya İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük illerde değil de burun estetiği Bursa’da yapılmaktadır. İnsanlar da burun yapılarına göre genelde yüzlerine orantılıdır fakat kemerlidir. Bu nedenle de yan profilden kendilerini beğenmezler ve fotoğraf çekilirken genelde ön profilden çekilmeyi tercih ederler. Herkese göre yüzüne orantılı düz bir burun önemlidir. Fakat bu pek mümkün değildir, çünkü her kesimin, burun yapısı farklılık gösterir. Bu eksikliği giderebilmek için de son zamanlarda fazlasıyla artan burun estetiği ameliyatları tercih edilir, hem estetik hem de daha güzel görünüme sahip olabilirler, kendileriyle de barışık hale gelebilirler. Son zamanlarda da artan bu estetik ameliyatlar için Bursa halkı başka illerde ameliyatı tercih etmezken genel halkın yüzde yirmi beşi estetik yaptırabilecek düzeydedir. Genel olarak 18 - 35 yaş arasındaki insanlarda rahatsızlık duyarak yaptırdıkları estetik ameliyatlarda kesinlikle muhteşem sonuç vermektedir. Tabi nadir olsa da ilk ameliyat ile düzelmeyen burunlar vardır fakat bu burunlar da ikinci ameliyatla düzelebilmektedir.

Burun Estetiği Ameliyat Sonrası Uzmanımız Sizinle Özel İlgileniyor

Estetik ameliyatların sonrasındaki halini görebilmek amacıyla kurulan bilgisayar programları, software, hardware gibi tasarımlar vardır. Bu uygulamalar ile önemli fonksiyonlar söz konusu olmaktadır. Bunlarla hasta ile anlaşıp hastanın yönlendirmesi ile tasarlanabilmektedir. Fakat eğer ki yüz ölçüsüne uygun olmayan tasarım isterseniz kesinlikle uygulamamaktayız. Bursa burun estetiği sonrası görünümü anlayabilmek için öncesinde kestirmek amacı ile doktorunuzun daha öncesinde yapmış olduğu estetik ameliyatlara göz gezdirerek bunu anlayabilirsiniz. Bunun en önemli noktası da yapılan ameliyatlardan sadece önce değil, öncesi ve sonrası birlikte görülebilir. Fotoğraflamalarda da yedi çeşit pozlama uygulanır ve bunların hepsini de tek tek inceleyin. Bir burun hangi noktadan hangi noktaya geldiğini görmek de çok önemlidir. Doktorunuz ile birlikte sohbet anında ne istediğinizi ve de ne istemediğinizi anlatarak gerçekçi olmalısınız. Şayet bunu yaparsanız ameliyat sonrasında burnunuz değil yüzünüzü de gözünüzde canlandırabileceksiniz.

Burun Estetiğini Avrupa Standartlarında Yapılmakta

Burun ve de yüz estetiğinde kullanılmak üzere geliştirilen ve süregelen tüm yöntemleri takip etmelisiniz. Geçmişte yaşadığınız bütün tecrübelerini okumalısınız ve buna göre kendinize uygun güzel bir yol çizmelisiniz. Burnunuz hem estettik hem de fonksiyonel yönden çok önemli bir organdır. Burun estetiği uzmanınız tarafından burun içinde konka ve lenf dokuları, mukoza yapısı iyi bilinmelidir. Bunların da yanında burnunuzun yüzünüze olan uyumu da çok önemli olmaktadır. Yüzünüz ile burnu bir bütün halinde düşünmelisiniz ve tercihinizi bu yönde yapmalısınız. Kaş ve de burun çizgisi, göz kapaklarınız, gözlerinizin alt ışık dolgusu, profiloplasti, çene ucu estetiği gibi durumlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Burun Estetiği Bursa gelecek senelerde daha belirgin artacak ve normalleşecektir. Estetik her insanın yaptırması gereken bir uygulamadır ve de uygulamak çok kolaydır. Avrupa standartlarında hizmet almak isterseniz, sizleri merkezimize bekliyoruz. Alanında uzman cerrahlarımız size özel çözümler sunarak kaliteli burun estetik operasyon hizmeti sunmaktadırlar. Sizde kaliteli burun estetiği için merkezimize gelerek uzmanlarımızdan bu konuda destek alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için https://www.muratceran.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.