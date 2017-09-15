Türkiye'nin satın almak istediği füze sistemi

NATO üyesi olan Türkiye’nin Rusya Devletinden S-400 Hava Savunma Sistemi almaya karar vermesi üzerine büyük tartışma meydana geldi. Türkiye’nin Rusya’dan satın alacak olduğu S-400 Hava Savunma Sistemi ilk kez 1990 yılların da geliştirilmeye başlandı.

2007 yılından bu yana kullanılıyor

2007 yılında da kullanımı başladı. 400 kilometre 250 kilometre, ile 40 ve 120 kilometre menzili olan dört farklı füze tipi kullanılan bu sistem günümüzde en iyi Hava Savunma Sistemlerinden biridir. 30 km irtifaya sahip olan S-400, aynı anda 80 hedefe kilitlenip bu hedefleri imha edebilmektedir.

Özel uçaklar

Sistemin imha etmek amaçlı hedefleri arasında bombardıman uçakları, gözlem uçakları, radar ve erken uyarı uçakları ve birçok savaş uçakları ayrıca seyir halinde olan füzeler de bulunmaktadır.