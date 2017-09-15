Meteoroloji'den uyarı geldi

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Meteoroloji'den uyarı geldi
Meteoroloji'den uyarı geldi Harun Güçlü Tarih: 2017-09-15 Saat: 17:55:22
Güncelleme : 2017-09-15 17:55:22Bu içerik 269 kez okundu.
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Meteoroloji önümüz de ki günlerde sıcaklık rekoru hakkın da uyarı da bulundu. “Mevsim Normallerinin çok üzerinde olacak yüksek sıcaklıklar ile beraber yurdumuzun iç kesimlerin de Sonbaharın görmesi ile beraber gece ve gündüz sıcaklıkları arasın da aşırı farklar yaşanacak.

Sağlık problemleri olabilir

Sağlık problemleri yaratacağı için insanlar tedbirli olmalıdırlar diye uyarıda bulundu. Geçtiğimiz  hafta ülkemiz sıcak hava dalgasının etkisin de kaldı. Hava sıcaklıkları mevsim normalinin altı ile on derece üzerinde seyretmişti.

1 hafta boyunca

Yapılan son değerlendirmelere göre yarından itibaren (15.09.2017 Cuma) itibaren bir hafta süre ile yurdumuz sıcak hava dalgasının etkisin de kalacak. Ülkemiz Genelin de yağış beklenmemektedir. Hava az bulutlu ve açık olacağı tahmin edilmektedir.

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