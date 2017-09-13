Erkek kardeşinin cenazesine bakınca şaşırdı

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Erkek kardeşinin cenazesine bakınca şaşırdı
Erkek kardeşinin cenazesine bakınca şaşırdı Harun Güçlü Tarih: 2017-09-13 Saat: 17:58:41
Güncelleme : 2017-09-13 17:58:41Bu içerik 216 kez okundu.
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Şanlıurfa ilinde meydana gelen bu olayda erkek kardeşinin cenazesine son kez bakmak isteyen bir ağabey kendisine kardeşinin cenazesini görünce şaşırdı kaldı. İstanbul ilinden Şanlıurfa’ya hava yolu aracılığı ile gelen cenaze henüz nerede karıştı bilinmiyor.

Ailesi tepki gösterdi

 Aile bu duruma tepki gösterdi ve cenazelerinin bulunması isteniyor. Aydın ilinde tedavi gören 50 yaşındaki Halil Asal adındaki kişi tedavi gördüğü esnada öldü. Cenazesi yakınlarına gönderilmek istendi. Ancak gelen cenaze farklı bir kişiydi ve bir kadındı. İlk olarak İzmir’e daha sonra İstanbul iline gönderilen cenaze Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları cenazeyi son kez görmek istedi ve olanlar oldu.

Yetkililer açıkladı

Yetkililere verilen haber sonrasında cenazenin karıştığına karar verildi. Eğer yakınları cenazeye bakmak istemeseydi büyük bir karışıklık fark edilmeden devam edecekti. Olayın yetkililer tarafından yanlış etiketlenmesi konusunda açıklaması geldi. Havayolu şirketi tarafından yanlış etkilet kullanıldığı iddia ediliyor. 

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