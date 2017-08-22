Kuveyt Türk Hizmetler

Günlük koşuşturma ve yoğun iş temposu içerisinde bazı işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle de banka işlerinizi mesai saatleri dışında yapamayacağınız için sizi oldukça yorar. Tabii artık internet bankacılığı ve online işlemlerin yaygınlaşması sizin bankalara koşturmanıza ve mesai saati bitimine yetişmeye çalışmanıza son veriyor. Böylelikle ne sıra bekliyorsunuz, ne de zaman kaybı yaşamış oluyorsunuz. Kendim bizzat bu zor durumları yaşamış olarak sizlere aktarıyorum. Önce bankaya koşmak. Sonra numaranızı alıp belki de saatlerce beklemek… İnternet bankacılığıyla tanışmam bu zor aşamalardan beni kurtarmakla beraber aynı zamanda da iyi bir bankayla tanışmış oldum. Kuveyt Türk sayesinde tüm banka işlerimi hızlı ve kolay bir şekilde halledebiliyorum. Bu banka ile ilk tanıştığım zamanlarda benim en çok işime yarayan ve bana oldukça pratiklik katan araç kredi hesaplama hizmeti olmuştur. Bu hizmet sayesinde araç finansmanımı kendi ödeme koşullarıma göre alma fırsatı da oluşmuş olmakta. Kuveyt ile araç finansmanınızı siz de kolay bir şekilde hesaplayıp başvuru talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca sıfır veya 2.el araçlarda 48 aya kadar uzayabilen vadeleri de aracın durumu, kişisel bitçe ve konuma göre ayarlayarak istediğiniz aracı hemen almanızı sağlamaktadır.

Bir Kuveyt Türk kullanıcısı olarak sizlere diğer hizmet ve avantajlarından bahsedebilirim. Öncelikle Kuveyt Türk bankacılığıyla ödeme yapabileceğiniz vergi türlerini sıralayabilirim:

-Yıllık gelir vergisi

-Kurumlar vergisi

-Katma değer vergisi(KDV)

-Damga vergisi

-Özel tüketim vergisi(ÖTV)

-Motorlu taşıtlar vergisi(MTV)

-Trafik para cezası

-Veraset ve intikal vergisi

-Banka ve sigorta muameleleri vergisi

-Yurt dışı çıkış harcı

-Noter harçları

-Tapu kadastro harcı

Bu vergilerden tümünü internet bankacılıyla çok kolay bir şekilde ödeyebilirsiniz. Bunun için bilgisayara da gerek yok. Bu işlemleri ANDROİD veya İOS telefonlarınız tarafından rahatlıkla yapabilirsiniz. Kuveyt Türk ile vergi ödemeleriniz dışında finansman olarak da fayda sağlayabilirsiniz. Kuveyt Türk’ te yer alan konut finansmanı, araç finansmanı, ihtiyaç finansmanı ve ihtiyaç kart gibi özellikleriyle sizlerin de beğeninizi kazanacak. Bu finansmanlar sayesinde istediğiniz eve, istediğiniz arabaya sahip olabilir ya da farklı ihtiyaçlarınızı da oldukça kolay bir şekilde ve hiç zorlanmadan giderebilirsiniz.