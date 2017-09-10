Araç camından fırlayan bebek yaşamını yitirdi

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Araç camından fırlayan bebek yaşamını yitirdi
Araç camından fırlayan bebek yaşamını yitirdi Harun Güçlü Tarih: 2017-09-10 Saat: 18:11:49
Güncelleme : 2017-09-10 18:11:49Bu içerik 329 kez okundu.
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Kars’ta meydana gelen trafik kazasın da aracın camından fırlayan dört aylık olan bebek hayatını kaybetti. Kars’ta iki aracın çarpıştığı kaza da otomobilin camından fırlayan dört aylık olan bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti.

Bir anca camdan fırladı

Elde edilen bilgiye göre Ahmet Gezici’nin kullandığı 36 AF 002 plakalı otomobil ile Mehmet Çelebinin kullandığı 36 FB 123 plakalı otomobilin Cumhuriyet caddesin de bulunan Kavşakta çarpıştığı, çarpışma esnasın da dört aylık olan Çelebi isimli bebeğin camdan fırladığı belirlendi.

Hemen müdahale edildi

Kaza da aracın camından fırlayan Arasta Çelebi isimli olan dört aylık bebek ambulans ile kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesin de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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