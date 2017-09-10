IŞİD'in elinde 11 bin boş Suriye pasaportu var

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IŞİD'in elinde 11 bin boş Suriye pasaportu var
IŞİD'in elinde 11 bin boş Suriye pasaportu var Harun Güçlü Tarih: 2017-09-10 Saat: 18:10:45
Güncelleme : 2017-09-10 18:10:45Bu içerik 190 kez okundu.
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Almanya Hükümetinin yetkileri, IŞİD’in elinde on bir bin Suriye  Pasaportu olduğunun açıklamasını yaptılar. Alman Yetkileri, IŞİD’in elin de herhangi bir insanın kimlik bilgileri ile doldurulabilecek on bir bin boş Suriye Pasaportu olduğunu açıkladılar.

Yabancı basın açıkladı

Yabancı bir basından alınan bilgiye göre Cihatçıların elin de gerçek pasaportların, sahte kimlik yapmak için değerli bir araç olduğunu açıkladılar. Alman Güvenlik Güçlerinin araştırması sonucun da 18 bin’in üzerin de olduğu tahmin edilen boş pasaportun Suriye Hükümetine ait olduğu ve bunların çalındığı tahmin ediliyor.

Binlercesi var

Bu boş pasaportlardan on bir bin’inin IŞİD’in elinde olduğu kalanının ise başka örgütlerce ele geçirilip kullanıldığı aktarılıyor. 

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