OKYANUS ÜNİVERSİTESİ VE AKIN YILMAZ KİMDİR ?

E-ticaretin zaman geçtikçe artan potansiyeline karşı insanları katlanarak büyüyen bu ekosisteme dâhil edip, onları finansal ve zamansal anlamda özgür bırakmayı amaçlıyor onların kendi işini kurup tüm dünyaya açılma yolunda eşlik ediyoruz.

- Herkes gibi sıradan bir hayata sahiptim. Normal bir gelire sahip ailenin çocuğuydum. Sistemin insana dayandığı yollardan geçerek üniversiteyi bitirip, satış yaptıkça komisyon veren bir çağrı merkezinde işe başlamıştım. Bu işte günde 200 müşteriyle konuşup onları satışa ikna edip onlarda olan paramı kazanmaya çalışıyordum. Hırsla çalışıyor insanlara çeşitli paketler satmaya çalışıyordum. Öyle ki ekip arkadaşlarım bana nasıl bu kadar satış yaptığımı soruyordu. Uyumadan gece gündüz satış yapıp, en çok satış yapan personel unvanını almıştım. Lakin her ne kadar fazla satış yapsam ancak param belirli bir yere kadar çıkıyor daha fazla arttıramıyordum. Çalıştığım yerde çok iyi bir gelire sahipken hayatımı böyle devam ettiremeyeceğimi anlayıp işimden İstifa edip beş parasızken İngiltere’ye gitme kararı aldım. İlk yıllar çok zor geçiyordu. Bir çiftlikte işe başlamış, sabah güneş doğarken uyanıp gece ay tepeye çıkana kadar çalışıyordum. Yeri geliyor saatlerce güneşin altında çalışıyor, yeri geliyor domuz pisliği temizliyorum. Bu zamanda beni hayata bağlayıp umutlarımı yeşerten bir oğlum dünyaya geldi. Anladım ki bir şeyleri değiştirmenin vakti gelmişti. Biriktirdiğim para ve arkadaşlarımdan aldığım borç para ile bir çanta dükkânı açmaya karar verdim. Tükiye’den aldığım çantaları İngilte’de satıyordum. Oğlumla ilgilenmeyi, ailemle zaman geçirmeyi, kendime vakit ayırmayı oldukça aksatmıştım. Sabah 7 de dükkânımı açıyor akşam 8-9 gibi kapatıyordum. Tüm zaman böyle geçiyordu. Ta ki Bir müşterim bana çantaları internet ortamında satmam gerektiğini söyleyene kadar. İlk başta söylediğini mantıksız bulmuştum. Cebimdeki son 5 cent ile kitap allıp okumaya başlamıştım. Lakin sanki o kitap benim hayatımda değişikliğe gitmemi ve bir şeyler için harekete geçmemi söylüyordu. Uzun bir dönem oldukça detaylı araştırmaya başladım. O zamanlar 2-ticaret hakkında internette o kadar fazla bilgi yoktu. eBay’i keşfedip orada çantalarımı listelemeye başladım ve gözlerime inanamadım. İlk zamanlar haftada 10 ila 30 arası sipariş alıyorken bu sayı zaman geçtikçe günde 300 – 400 siparişe kadar yükselmişti. Dükkânda 3 ayda satabildiğim çantaları e-ticaret ortamında bir günde satabiliyordum. Bu inanılmazdı daha fazla araştırmaya başladım. E-ticaret oldukça büyük bir sektör ve teknolojinin gelişmesiyle popülerliğinin daha da artacağını ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde fiziksel dükkânların yerini alacağı konusunda ön görülere sahibim. İşlerim çok iyi gidiyordu. Gelen siparişleri bilgisayar yazılımları ile tek tıkla tüm kontrollerini yapabiliyor ve müşterilere gönderebiliyordum. Böylelikle artık istediğim vakit seyahat edebiliyor işlerimi sadece bir bilgisayardan çok kısa bir sürede halledebiliyordum. Oğlum ve ailemle vakit geçirebiliyor, istediğim her an onların yanında olabiliyordum. Benim için çok zorlu zamanlar olmuştu. Etrafımda öğrenebileceğim kaynak sıkıntı, yol gösteren birisi yoktu ve oğlumun, ailemin sorumluluğu bendeydi. Artık bunların bir önemi kalmadı. Kendi işimin patronu olmuş, işlerimi her an her vakit yönetebiliyordum. Artık hayat felsefem en temel amacım insanların hayatlarını değiştirmek onlara yol göstererek hayatlarını bir kimseye veya ödenen belirli ücretlerle bağlı kalmadan yaşamaları için edindiğim 15 yılda, okuduğum binlerce kitapta, sohbet ettiğim yüzlerce insanla aldığım bilgi ve birikimleri siz değerli girişimcilere hazırladığım kursu bir yol gösterici kılavuz olarak hayatınıza entegre etmenizdir.