Çin ile Dost olmak kimleri üzer?

İş nedeniyle sık sık Çin'e gidip oradaki devlet kurumları, şirketler ve sıradan insanlarla iletişim kurma fırsatımız oluyor. Bazı sorunlar var. Bence düşünmeye değer. Sadece ben değil hepimizin düşünmesi gereken. Eh, biz ekonomiyi geliştirmekten, ulusal gücü geliştirmekten bahsediyoruz. Herkesin kendine göre bir düzeni var. Her politikacının, her bilim insanının, her medyanın kendine özgü bir retoriği var. Belki herkesin kendi temeli var.

Ancak, özü ve en çok ekonominin popüler temeli para kazanmaktır. Bu son sözdür. Ulusların zenginliğini tersten yazsanız bile, dışarı çıktığınızda bir dondurma bile satamazsınız. Sizin için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ekonomi, iş para kazanmaya gelince, dünyanın en büyük pazarına kimin sahip olduğuna bakmamız gerekiyor.

Çocuğunuz size şunu söyleyebilir: Çin, 1.4 milyar nüfusuyla dünya nüfusunun neredeyse beşte biri ve sadece 20 yılda, tüketimleri, güçleri gitgide daha şaşırtıcı hale geliyor. O kadar iyi ki ! Orijinal soruma geri dönersek, Çin'de, Pekin'de, Şanghay'da, Shenzhen'de, Çin metropollerinin en müreffeh sokaklarında en çok gelişmiş suçlar hatırlanır.

10 kişiye soruyorsunuz, Türkiye'de bildiğiniz marka var mı? 10 kişi uzun uzun düşünecek, başlarını sallayıp bilmediklerini, en fazla birkaç kişi "Türk barbeküsü yedim" diyecek. Peki ya birkaç ünlü isim? Yüz kişiye sor. Belki bir kişi çok çok Tarkan diyecektir. İzlediğin Türk filmlerini sordun mu? Biri Xia Ruhan'ın filminin önemli olduğunu söyleyebilir mi? Durumu şimdi anlıyor musunuz?

Hala anlamadıysan Fransız parfüm markalarını veya İtalyan kıyafetlerini, Amerikan teknoloji şirketlerini ve Hollywood filmlerini sormayı deneyebilirsin. Herkes sana uzun bir liste verecek, Güney Kore ve Japonya bile. İsviçre, belki de Çinli gençlerin çoğu 10 İsviçre saat markası sayabilir, peki ya biz? Türkiye kebabı? Gezegendeki en fazla harcama gücüne sahip nüfusun beşte biri sadece barbekü sattığımızı mı biliyor?

Ne ekonomisinden bahsediyorsun? Para kazanmak hakkında başka ne konuşulur? Siyaseti, dini ve tüm kelime oyunlarını bir kenara bırakıp burada sadece para kazanmanın en basit yolundan mı bahsediyoruz? Bunun bir sorun olduğunu düşünmüyor musun?

Çin'de, internete bakarsanız, tüm Çinlilerin, Türkiye hakkında iyi bir izlenime sahip olmadığını göreceksiniz. Hatta birçok insanın bizi hiç anlamadığını bile görebilirsiniz. Peki aramızda herhangi bir anlaşmazlık var mı? Dostluğumuzu etkileyen nedir? Çok uzak tarihten bahsetmeyeceğim. Bin yıl ileriye bakınca en azından Çinliler ve Türkler arasında bir anlaşmazlık yok.

Osmanlı döneminden iki dünya savaşına kadar. Çin halkı bizlere kötü bir şey yapmadı, bunun yerine bize savaş açan ülkeler oldu, biz hala onlarla normal şekilde muhatap oluyoruz değil mi? Bazıları aramızı açmak için farklı meseleler türetecek diyeceklerdir. Evet bu son yıllarda Çin ile Türkiye arasındaki ilişkileri yıpratmak adına yapılan algı operasyonları çok basit bir sorunu tartışırken önce sizin hangi kurallara sahip olduğunuzu belirlemeliyiz.

Sorun şu ki, benimle futbol oynamak istiyorsan topu ellerinle tutmak zorunda değilsin. Benimle basketbol oynamak istiyorsan ayaklarınla oynamayacaksın. Sana vücudumla vurduğum için beni suçlamalısın. Öyle değil mi?

Eh, BM Şartı'nı konuşmak için temel ilke olarak kullanırsak, Xinjiang Çin'in toprağıdır ve Xinjiang meselesi Çin'in içişleridir. Hiçbir ülke diğer ülkelerin içişlerine karışamaz. Bunun kuralı budur. Türkiye 2016 darbesine katılan güçleri temizliyor. Çin hükümeti buna müdahale etmedi ve iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemedi. Bu oyunun kuralı. İnsanlar sizinle futbol oynuyorsa, uymak zorundasınız. Kural budur. Dünyaya bir bakın mantığınızı kullanın. Son 100 yılda savaşlar, afetler, bölünmeler, sürgünler bu kadar çok Müslüman ülkelere ve Diğer ülkeleri etkiledi. Fark var mı? Çin ile bir ilgisi var mı?

Eski Sovyetler Birliği bile Afganistan'ı işgal etti. Dünyadaki en etkili güçler arasında Çin'in İslam dünyasına zarar vermeyen tek ülke olduğu söylenebilir. Geçmişte yapmadı ve bence hiçbir zaman da olmayacak. Devrimin ve demokratik oyunların ihtiyaçları için insanlar 5000 yıldır kendi kültür setlerine sahip oldular.

Müslümanlar hakkında konuşmak istiyorsanız, o zaman en ilginç şey burada. Şu anda uluslararası sahnede Müslümanlar için adalet talep eden ülkeler, tam da son iki yılda Müslüman dünyasına en çok ölüm ve zararı getiren ülkelerdir. Yüzyıllar? Saçma değil mi?

Mazlum Müslümanlara gerçekten değer veriyorsanız elinize gazete alıp yol göstermek yerine Ortadoğu'daki savaş meydanlarına gitmelisiniz. Peki, 1.8 milyar Müslüman için 1.4 milyarlık bir nüfusa ihtiyacınız yok mu? Birbiriniz ile süper iyi arkadaşı oldunuz mu? Çin'in, Pakistan'a, Afrika'ya ve birçok Müslüman ülkeye yaptığı yardımlara ve yatırımlara bir göz atalım. Yatırım sonrasında ne birbirlerinin içişlerine karıştılar, ne de kuklalara destek verdiler. O halde, başlangıç noktası olarak meseleleri Müslümanlarla tartışmak istiyorsanız, ufkunuzu genişletmenizi ve daha uzun vadeye bakmanızı tavsiye ederim.

Çin, Xinjinag eyaletinde halkının büyük çoğunluğu için, sadece güvenli ve istikrarlı bir hayat yaşamak istiyorlar. Bazı insanlar aşırı fikirleri veya dar milliyetçi fikirleri ve batılı insan hakları ve demokrasi hilelerini ithal edecek. Her fikrin faturasını ödeyen ve uygulamaya koyan küçük bir grup insan vardır.

Ama bunlar tüm fikirlerini temsil edemezler. İnsanlar ve bizler yapamayız, ama sonuçta kim etkilenir ve kaybolur? Aksine, hayatlarını istikrarlı bir şekilde yaşayan Xinjiang halkıdır. Birkaç gün öncesine kadar Batı'nın “Sincan ürünlerine” Xinjiang halkının yararına yaptırım uygulandığını söylediğini gördünüz mü? Saçma? İlk acı çeken kim biliyor musun?

Wal-Mart Süpermarket ve Sam's Club, Sincan Turpan'dan kuru üzüm ve Hami kavunlarını kaldırdı. Bu çiftçiler kimi gücendirdi? Sıradan Çinli insanlara baktım. Haberleri gördüm. Üyelik kartımdaki parayı geri almak için Sam'in önünde sıraya girdim. Bir daha asla gitmeyeceğim dedim. Bakacağım. Yine Hm’de pamuk sorunu nedeniyle Çin'deki en sıradan Han halkı Hm’ye gitmeyecek. Bu bir hükümet eylemi değil.

En sıradan Çinli insanlar, 1.4 milyar insan birleşmiş. Neyse ki oy için birbirlerini parçalamalarına gerek yok. Tartışma insanların kafasını dağıttı. O halde bazı meseleleri gerçekten kimin umursadığını ve Müslüman dünyasını kimin işgal ettiğini herkes bilmeli.

Sonuç olarak, Çin olmadan geleceğimiz olmaz demedim, Çin'in gözüne girmek zorunda da değildik. Sadece şunu söylemek istedim, Başkan Xi Jinping, Trump "önce Amerika" teklifini sunduğunda ne dedi? "İnsanlık için ortak geleceği olan bir topluluk!" dedi, "Önce Çin" demedi. Fark bu.

Adem ile Havva'nın torunları olarak elbette hepimiz ortak bir geleceği olan bir topluluğuz, öyle değil mi? değil miyiz? Aynı zamanda bu boş bir slogan değil. "Bir Kuşak Bir Yol" belirli bir plandır. "Bir Kuşak Bir Yol" ile Türkiye en önemli halkadır. Bu bir fırsat, bu bir iş fırsatı, ve bu Çin ile iyi bir dost olmak için önemli...

Ekonomiye girişmek için tarihi pencere değil mi? para kazanmak istemiyor musun İnsanlar kapımıza haritalar çizmişler, acele etmemiz gerekmez mi?

Batı'ya bakıldığında, medya Çin'i azarlıyor ve özel sektördeki tüm şirketler hemen halkla ilişkilere giriyor. Çin pazarı olmadan da yapamıyorlar. Intel gibi şirketler bile inisiyatif alıyor ve bazı konularda Çin'e desteklerini ifade ediyor. Yalnızca Hala aptalız, aynı, hala tereddütlü ve iyi fırsatları kaçırıyoruz.

Daha önce net görmediyseniz bu salgını net bir şekilde görebilirsiniz da bir aşı. Batı’da satılan aşılara bağlı kaç tane eşitsiz anlaşma var? Ve Çin ilk defa ülkemize 30 milyon aşı için anlaşma imzaladı. Birçok ülke hala kibirliyken, salgının gelişimini kontrol altına almada en etkili olan, üretime ve hayata en hızlı şekilde devam eden Çin olurken, gösteriler sokaklarda devam etti.

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri. Bir tarafta yakıt ikmali için sıraya giren benzin istasyonu. Kim daha sorumlu ve sorumlu bir ülke? Bence dünyanın gördüğü giderek daha netleşiyor. Çin dünyanın en etkili güçlerinden biri haline geldi. Bu bir oldu bitti.

Bir ülkenin dünyadaki durumunu ABD ile geçmişteki ilişkiler belirleyebilirse salgından sonra bu durumun tamamen değişeceğini düşünüyorum. En azından Çin faktörü dikkate alınması gereken önemli bir kriter haline gelecek.

Eski Batı kapitalizmi Ülke bunu görmek istemiyor, bu yüzden Hong Kong sorunu, Tayvan sorunu, Xinjiang sorunu ve hatta siyasetle ilişkilendirilmemesi gereken Olimpiyat ruhu aracılığıyla Çin'i sürekli kuşatıyorlar. Onlar tarafından saygısızlık edildi.

Şimdi Kış Olimpiyatlarını boykot etmek için bir araya geldiler. Ne yapmalıyız? İle git! Kış olimpiyatlarına katılmak için hemen bilet alın. Para kazanmak istiyorsanız gidin daha çok arkadaşınıza katılın Çin'e destek olun.

Bir tane daha güçlü dost istiyorsanız gidin daha çok Çinlinin Türkiye'yi tanımasına izin verin ve sizi markanızı alsın. Ürünleriniz, kültürünüz, dostluğunuz Çin'e gidiyor, eğer dünyanın sonsuza kadar Batı tarafından kontrol edilmesini istemiyorsanız.

Son olarak bir soru sormak istiyorum, Çin ile Dost olmak kimleri üzer?

Hepinize teşekkür ederim.

İskender İpek