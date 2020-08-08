Su-57 avcı uçakları için görünmezlik özelliği

SU-57 model uçakları tamamen savaş odaklı tasarlanmış olup gerekli düzeltmeler sonrasında çok farklı amaçlarla kullanılabilir olarak tasarlandı. Yeni geliştirilen görünmezlik sağlayan camlarla donatılan uçak artık çok rahat bir şekilde radar tarafından tespit edilmeden hareket edebilecek.

Yeni bir özellik

Yapılan çalışma sonrasında artık elektromanyetik, ultraviyole, kızılötesi radyasyon ışınları ve nükleer patlama sonrası oluşan radyasyonun etkilerinden korunmasını sağlıyor. Bunların dışında uçağın ağırlığının azalması, radar görünmezliği ve darbe dayanıklılığının da arttırıldığı ONPP Genel Müdürü Andrey Silkin tarafından açıklandı.

76 adet üretilecek

Uçağın bu haliyle Rus Hava Uzay Kuvvetlerine özel olarak 76 adet SU-57 model uçak üretmesi için sözleşmeleri tamamlandı.