Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşları durduruldu

ABD tarafından verilen en son kararda F-35 eğitim uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Teknik ekibin de eğitimini askıya aldığı açıklandı. ABD senatosundaki silahlı kuvvetler komitesi yeni başkanı olan James Inhofe'nin bu zamana kadar ABD'nin Türk pilotlarını şimdiye kadar Florida, Teksas ve Arizona'da gerçekleştirdiğini F-35 eğitim uçuşlarını durdurduğnu ve teknik ekibinin de eğitimi askıya aldığını açıkladı.

Kararın verilmesinin sebebini de Pentagon tarafından geçtiğimiz gün şu şekilde açıkladılar : "Pentagon announced yesterday that it suspended F-35 activities and equipment deliveries to Turkey due to Ankara’s decision to buy S-400s " Yani açıklama olarak Pentagon geçtiğimiz gün Ankara'nın S-400 füzelerinin satın alma kararı nedeniyle F-35 hareketlerini ve ekipmanların Türkiye'ye teslim edilmesinin ertelendiği açıklandı.