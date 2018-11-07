Ocak Ayında Memura 3 Farklı Zam

Ocak ayında memur maaşlarına gelecek olan %4 oranında gelen zam ile birlike enflasyon farkıyla toplamda 3 farklı zam geliyor. Memurlar için Ocak ayı geldiği zaman 3 zam gelecek. Enflasyon verileri de memurlara yine Ocak ayında %4 oranında toplu sözleşme zammını etkileyecek.

Çifte zam almış olacak olan memurların ayrıca aile yardımlarında da artış olacak. Memurların Ocak ayında fark alması için enflasyonun %3.5 oranını aşması gerekiyordu ve 4 aylık enflasyon oranına bakıldığı zaman oran %12.26 oldu. Böylece memurlara şimdiden %8.76 enflasyon farkı oluştu ve bu nedenle de Ocak zammı %12.76 oldu.

Aile yardımları konusunda eş için ödenen 251 TL olan yardım 283 TL'ye kadar yükseldi. Çocuk yardımı konusunda ise 0 ile 6 yaş arasında olan 58 TL olan yardım 66 TL oldu. Yani aile yardımı 416 TL oldu diyebiliriz. Kasım ve Aralık ayında oluşacak olan enflasyon oranına göre bu verilerde bir değişiklik olabilir.