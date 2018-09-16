Rusya'nın Karadeniz kıyılarında ABD yapımı İHA

ABD yapımı olan RQ-4 Global Hawk yüksek irtifa stratejik keşif insansız hava aracının Rusya'nın Karadeniz kıyılarının üzerinde olan 8 saatlik bir uçuş gerçekleştirdiği konusunda iddilar bulunuyor.

İHA için plane radar verileri açıklandı ve NATO'nun İtalya'daki Sigonella Hava Üssü'nden havalandığını ve Ukrayna'nın Donbass sınır hattında keşif uçuşu gerçekleştirdi. Ardından Ukrayna hava sahasından Rusya'nın Kırım ve Krasnodar bölgesine geldiği açıklandı.

Bir süre sonra İHA bu bölgede Rusya kıyılarının 40 KM yakınına gelerek yaklaşık olarak 8 saatlik bir uçuş gerçekleştrdikten sonra geçtiğimiz gece saatlerinde tekrrdan geri dönmek üzere oradan ayrıldı. Ayrıca tüm bunlara ek olarak geçtiğimiz gün Rusya'nın Karadeniz kıyı bölgesinde ABD Donanması'na ait Boeing P-8A Poseidon anti denizaltı savaş uçağı da görüldü.