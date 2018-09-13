19 yaşındaki işçi ilk iş gününde yaşamını yitirdi

İzmir Bayındır ilçesinde meydana gelen bu olayda 19 yaşında olan Rıdvan Can adındaki kişi geçtiğimiz gün işe başladığı hazır beton firmasında temizleme amacı ile girdiği beton makinesinin bir anda çalışması sonrasında içinde sıkışıp can verdi.

Şantiyede geçtiğimiz gün işe başladı ve ilk iş gününde öldü. Beton makinesinin aniden çalışması sonrasında bu olay meydana geldi.

İlk iş günü olduğu öğrenildiği zaman Can'ın cenazesi, savcı ve jandarma incelemesi sonrasında otopsi için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi.