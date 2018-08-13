Ordu'da 18 ev boşaltılmak zorunda kaldı

Ordu Çaybaşı ilçesinde meydana gelen yağışta 18 ev tedbir amacı ile boşaltıldı. Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık tarafından da yağışın gece şiddetli olduğu açıklandı.

Yağış etkili olmaya başladığı andan itibaren heyelan riski aartmaya başladı ve bazı mahallelerdeki gibi 18 evin tedbir amaçlı olarak tahliye edildiği açıklandı. Evlerde bulunan 77 kişi ise yurtlara yerleştirilerek şimdilik geçici bir kalma yeri ayarlanmış oldu.

Yağmur şiddeti azalmaya başladığı zaman tekrardan vatandaşlar evlerine gönderilecek. Bir yandan da başka bir ilçede bazı yerlerde yağıştan dolayı heyelan meydana geldi ve bazı yerlerde ulaşım kapanınca ekipler hemen harekete geçti. Kapanan yerleri açmak için ekipler çalışıyor.