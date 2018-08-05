En sağlıklı kentler arasında İstanbul'da var

Dünya genelinde yapılan bir inceleme sonrasında 89 kentin dünyanın en sağlıklı kenti seçildiği açıklandı. Listeye bakıldığı zaman İstanbul dünyada en sağlıklı sondan ikinci kent olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca Bursa ili ise 72. sırada yer alırken İzmir 83. sırada yer aldı. En sağlıklı kent seçilirken bir takım kriterlere göre şehirler değerlendirildi. Bu kriterler arasında yeşil alanının fazlalığının olması İstanbul'un neden bu kadar geride olduğunu açıklıyor.

Toplamda 10 kriter olması sonrasında sıralama yapıldı ve ilk sırada Amsterdam yer aldı. İstanbul ili ise yeşil alandan dolayı büyük bir puan kaybetti ve sonlarda yer aldı.