Bedelli askerlik yapacakların alacakları eğitim

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Bedelli askerlik yapacakların alacakları eğitim
Bedelli askerlik yapacakların alacakları eğitim admin Tarih: 2018-07-27 Saat: 17:34:57
Güncelleme : 2018-07-27 17:34:57Bu içerik 35 kez okundu.
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Bedelli askerlik yapacakların alacakları eğitim 

Meclis tarafından verilen karar sonrasında bedelli askerlikten yararlanacak olan kişiler için verilecek olan eğitim belli değildi ancak artık belli.

Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilere temel eğitimler verilecek. Yürüyüş, yat-kalk  ve silah atışları dışında teorik eğitimler de alınacak.

Normalde 28 gün olan bu süre meclisten 21 gün olarak çıkınca verilecek olan eğitim de hızlandırılacak ve bir takım şeyler bu hız yüzünden eksik kalabilecek. Ancak yine de temel olarak aynı program uygulanacak. Selamlama eğitimleri, silah eğitimi, rütbe eğitimi, milli güvenlik eğitimi, teorik dersler ve silahların sökülüp takılması atış konusunda eğitimler verilecek. Ayrıca bedelli askerlerin askere gidişi dönem dönem belirlenecek. 

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