Bedelli askerlik yapacakların alacakları eğitim

Meclis tarafından verilen karar sonrasında bedelli askerlikten yararlanacak olan kişiler için verilecek olan eğitim belli değildi ancak artık belli.

Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilere temel eğitimler verilecek. Yürüyüş, yat-kalk ve silah atışları dışında teorik eğitimler de alınacak.

Normalde 28 gün olan bu süre meclisten 21 gün olarak çıkınca verilecek olan eğitim de hızlandırılacak ve bir takım şeyler bu hız yüzünden eksik kalabilecek. Ancak yine de temel olarak aynı program uygulanacak. Selamlama eğitimleri, silah eğitimi, rütbe eğitimi, milli güvenlik eğitimi, teorik dersler ve silahların sökülüp takılması atış konusunda eğitimler verilecek. Ayrıca bedelli askerlerin askere gidişi dönem dönem belirlenecek.