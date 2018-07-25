İş makinesinin altında kalan işçi öldü

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İş makinesinin altında kalan işçi öldü
İş makinesinin altında kalan işçi öldü admin Tarih: 2018-07-25 Saat: 21:13:17
Güncelleme : 2018-07-25 21:13:17Bu içerik 47 kez okundu.
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İş makinesinin altında kalan işçi öldü

Sinop Erfelek ilçesinde meydana gelen olayda bir iş makinesi devrildi. İş makinesinin içerisinde olan operatörün öldüğü sağlık ekiplerince açıklandı. Şerefiye köyünde balıkçı barınağında bulunan kum temizleme çalışması yapan 33 yaşında olan Levent Yılmaz'ın kullandığı Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğüne ait iş makinesi su dolu alana devrildi. 

Çevrede olayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere haber verdi. Ekiplerin ihbarı alır almaz olay yerine gelmesinden sonra şahıs araçtan çıkarıldı ve sağlık görevlilerince öldüğü de açıklandı. Cumhuriyet savcısının incelemesi tamamlandığı zaman Ayancık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. 

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