Bedelli askerlik ile ilgili açıklama Erdoğan'dan geldi

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Bedelli askerlik ile ilgili açıklama Erdoğan'dan geldi
Bedelli askerlik ile ilgili açıklama Erdoğan'dan geldi admin Tarih: 2018-07-24 Saat: 23:41:19
Güncelleme : 2018-07-24 23:41:19Bu içerik 28 kez okundu.
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Bedelli askerlik ile ilgili açıklama Erdoğan'dan geldi

Bir süredir bu konuda açıklama bekleyen birçok kişi en sonunda bekledikleri açıklamayı aldılar.

Erdoğan tarafından gelen açıklama içerisinde ise  : "Bir daha bedelli askerliğe ihtiyaç duyulmayacak sistemi hayata geçireceğiz. Milletimizin askerlikle bağının tamamen kopmasını da doğru bulmuyoruz.

Bu millet asker bir millettir " bu sözleri yer alıyor. OHAL'in söz verildiği kaldırıldığı hatırlatıp bedelli askerlik konusunda verilen sözü de unutmadığını açıkladı. Verilen  o sözünde tutulacağı açıklandı. Bedelli askerlik konusunda ise köklü bir değişimden bahsedildi. Bu sayede daha uzman bir orduya sahip olunacak. 

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