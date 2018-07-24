Bedelli askerlik ile ilgili açıklama Erdoğan'dan geldi

Bir süredir bu konuda açıklama bekleyen birçok kişi en sonunda bekledikleri açıklamayı aldılar.

Erdoğan tarafından gelen açıklama içerisinde ise : "Bir daha bedelli askerliğe ihtiyaç duyulmayacak sistemi hayata geçireceğiz. Milletimizin askerlikle bağının tamamen kopmasını da doğru bulmuyoruz.

Bu millet asker bir millettir " bu sözleri yer alıyor. OHAL'in söz verildiği kaldırıldığı hatırlatıp bedelli askerlik konusunda verilen sözü de unutmadığını açıkladı. Verilen o sözünde tutulacağı açıklandı. Bedelli askerlik konusunda ise köklü bir değişimden bahsedildi. Bu sayede daha uzman bir orduya sahip olunacak.