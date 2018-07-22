Safiye İnci adındaki şahsın ifadesi

Ankara Başsavcılığı'nca Anıtkabir'de çektiği videoda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden şahıs tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İfadesinde ise olan bitenleri kendi ağzından açıkladı. İfadesinde oraya zorla gittiğini zorla gönderenlerin halası ve kuzenleri olduğunu açıkladı.

Daha sonrasında videoyu kendi hür iradesi ile çektiğini ve özür videosunu da kendisinin çekmediğini açıkladı.

Özür videosunu çekenler ise kuzeni oldu. Kendisi özür videosu için geç olduğunu videonun çoktan yayıldığı için video çekmediğini açıkladı. Ailesi özür videosu çekmesini istedi ancak kendisi geç olduğu için çekmedi. Söylediği sözlerden dolayı çok pişman olduğunu bunun suç olduğunu bilmediğini ve herkesten özür dilediğini açıkladı.