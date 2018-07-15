Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 8 Eylül 2018 tarihi içerisinde gerçekleşmesi gereken Görev sırasında ise Yükselme ile Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı’nın ise ertelendiği bildirildi.

Sınav ile alakalı duyuru ise Yükseköğretim Kurumu tarafından internet sitesi üzerinden yayınlandı. YÖK, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Personeli ise Görev içerisinde Yükselme ile Unvan farklılığı Yönetmenliği’nin ise 12’inci maddesi içerisinde uyarı alınması ile yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları için ise 8 Eylül 2018 tarihi içerisinde düzenlenmesi düşünülen Görev içerisinde ise Yükselme ile Unvan Farklılığı Merkezi Yazılı Sınav kısmında ise yeni bir Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisine geçiş ile alakalı olarak meydana geldiği saptandı.