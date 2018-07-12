15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi

15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi. Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi 15 yaşında olduğu bilinen Shakira Pellow adlı kız bir an içerisinde komaya girdiği görüldü.

Küçük kızlarını ise bu şekilde fark eden aile, neler olduğunu anlamadıkları ardından ise apar topar şekilde hastaneye götürdükleri bildirildi.

Doktorlar, ise organ yetmezliği yaşamakta olması ile kalp krizi geçirmiş olan genç kızın ise bunu hangi sebepten dolayı yaşamış olduğunu duyurunca anne ile babası ise büyük şoka uğradı. Hastane içerisinde ise acı gerçekleri öğrenmiş olan aile, ise kızlarının yaşamını yitirdiği saptandı. Aile tarafından ise ibreti tarzında paylaşımda bulunduğu fotoğraf ise fazlası ile söz konusu oldu.