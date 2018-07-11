Evine giden 14 yaşındaki genç kızı parka sürükledi

Evine giden 14 yaşındaki genç kızı parka sürükleyip... Korkunç olay İngiltere de olan Manchester kenti içerisinde gerçekleştiği bildirildi.

Genç kız geç saatlerde evine dönmek üzere yürümekte olduğu, fakat ili şüpheli şahıs tarafından genç kızı parka doğru çektikleri ve vahşi şekilde cinsel istismarda bulundukları saptandı. 14 yaşında olduğu anlaşılan kız cinsel istismarın sonrasından eve gidebildi.

Ardından ise yaşananları annesine dile getirdi. Bunun sonrasında ise anne dehşet şekilde polise haber verdi. Polis ise iki şüpheli amaçlı soruşturma gerçekleştirdi. Şüphelilerden birisinin 30’lu yaşlarında olduğu Asyalı siyah saçlı ile sakallı esmek bir erkek olduğu saptanırken, bir başkası ise 35’lerinde olduğu ve Asyalı erkek olduğu anlaşıldı.