Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü. Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi Antalya da İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasında koyulan çanta polisi alarm haline soktu.

Fünye ile patlatılmış olan çanta ise boş çıkması ile, bölge içerisinde ise yakın kısımlar da bulunan bir kıraathane içerisinde okey oynamakta olan insanların ise rahatlık seviyeleri ise dikkatleri üzerine çektiği bildirildi.

Bomba imha uzmanının ise fünye ile beraber patlatılmış olduğu çantanın ise boş çıkması ile, bölge içerisine ise yakın temas da olan bölge içerisinde ise kıraathane kısmında ise okey oynamakta olan insanların ise rahatlıkları dikkatleri üzerine çektiği saptandı. Olay ise dün 17.30 da Altındağ Mahallesi 150 ve 156 sokak kesişimi içerisinde gerçekleşti.