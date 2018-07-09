Hükümetler onları yok etmek için can atıyor

Hükümetler onları yok etmek için can atıyor. Sadece 180 kişi kaldılar Dünya da ki en tuhaf kabileleri içerisinde olan Spinifex’ler bir başka ismi ile ise Pile Nguru Kabilesi, Büyük Victoria Çölü içerisinde ise eşi benzeri olmayan bir yaşam devam etmekte.

Sanatçı yönleri ile ise dikkatleri üzerine çeken kabileyi ise diğer uğraşları nedeni ile hükümetler ortadan kaldırmak için hırs yapmış bulunmakta. Peki hükümetlerin de bu kabileyi ortadan kaldırmak isteyecek duruma sokan çabaları niçin? İşte o yanıt…

Büyük Victoria Çölü içerisinde yaşamını sürdüren Spinifex başka ismi ile ise Pile Bguru Kabilesi ise dünyanın en tuhaf kabilesi arasında bulunmakta. Düzenlemiş oldukları sanat eserleri ile tanınmış olan bu kabile yaklaşık olarak 15 bin yıl boyunca bu coğrafya içerisinde olmaktadır.