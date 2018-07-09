Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve... Güvenlik kameralarına yansıyan o tuhaf dakikalar kaydetmeyi sürdürmekte.

Son olarak ise şoka uğratan görüntüler ise Tayland’dan gelmekte. 2017 yılı içerisinde Temmuz ayına ise ait olduğu saptanan görüntüler içerisinde ise bir adamın trafiğin en yoğun saatleri sırasında fark edilen bir yol içerisinde ise, aracını yol kenarına doğru durdurduğu görüldü.

Ardından ise birden arabadan sıçrayan adam etrafta hiç kimsenin olmadığına emin olmadan cesaret ederek iç çamaşırı ile pantalonunu ise indirdiği gibi yol kenarı kısmında tuvaletini yaptığı fark edildi. İhtiyacını ise karşılaması ardından ise bir sorun yokmuş gibi pantalonu çekmesi ve arabasına binerek olay bölgesinden çıktığı saptandı.